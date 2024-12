Lanazione.it - "Via Palazzuolo nel cuore della festa. La riqualificazione passa anche da qui"

"Come di consueto un bel momento diper il Capodanno cittadino, itinerante e ricco di opportunità diverse" ha sottolineato la sindaca Sara Funaro illustrando le iniziative promosse da Palazzo Vecchio per San Sivestro. "Abbiamo pensato a iniziative per tutte le fasce d’età, senza dimenticare i bambini. – ha poi aggiune la prima cittadina – Cinque piazze e una novità nel percorso, ovvero l’inserimento di viae via Finiguerra, un pezzo importante di centro storico sul quale vogliamo mantenere alta l’attenzione e c’è un grande impegno in vista di una". E ancora: "Abbiamo voluto realizzare una programmazione diversificata e ricca di opportunità, con tanti nomi apprezzati, per permettere a fiorentini e visitatori di vivere un Capodanno godendosi la nostra città nel miglior modo possibile".