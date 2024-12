Anteprima24.it - Verso Genoa-Napoli, Conte: “Domani giocherà Juan Jesus”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSaràa sostituire l’infortunato Buongiorno nella partita che ila Marassi contro il. Lo rende noto Antonioin conferenza stampa, spiegando anche i motivi per i quali la sua scelta ricade sul calciatore brasiliano: “E’ dall’inizio della stagione con noi. E’ un ragazzo che si è sempre allenato bene, che ha dato sempre una grande disponibilità, che ha una grande voglia di essere attaccato al”, afferma. “E’ una sostituzione scontata anche perché è un centrale di sinistra esperto – aggiunge il tecnico pugliese – che ha giocato tantissime partite nele che sa di godere della mia fiducia. Io con i miei giocatori ci parlo e lui sapeva che nel caso in cui ci fosse stata una defezione da parte di uno dei due centrali la mia sarebbe stata una scelta per lui.