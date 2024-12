Pianetamilan.it - Verona-Milan, Fonseca: “Theo? Deve aspettare. Terracciano titolare perché…”

Paulo, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di, partita della 17^ giornata della Serie A 2024-2025 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Bentegodi' di. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Le due punte? Penso che Morata sia l'unico attaccante che può aiutare difensivamente e fare il quasi trequartista. Abraham e Camarda sono un altro tipo di attaccanti.Hernandez? Si, può entrare dalla panchina. Penso che Jimenez abbia fatto una bellissima partita contro il Genoa.ha lavorato bene maper tornare, si tratta solo di una questione fisica.? Si allena spesso come centrocampista, è un giocatore molto intelligente. Adesso, senza opzioni se non Liberali e Zeroli, è una partita diversa e penso che per cominciare la partita sia una buona soluzione".