Vandali mettono dei sassi sui binari caos sulla Milano-Varese fra Parabiago e Busto Arsizio

Legnano (), 20 dicembre 2024 – Ritardi fino a 50 minuti e un’indagine della Polizia ferroviaria. La circolazione dei treni è ripresa con una certa regolarità un’ora fa, intorno alle 16,30,tratta fra– ma in realtà l’estensione del tratto coinvolto è arrivata anche alla diramazione di Rho – dopo che alcune pietre sono state trovate lungo idella linea. Ad accorgersene nel primo pomeriggio un macchinista, che ha dato l'allarme. Si è così reso necessario l’intervento dei tecnici di Rete ferroviaria italiana per la rimozione dei, gli stessi hanno necessariamente informato la Polizia Ferroviaria. Da quel che è emerso si è trattato di un attoco, che avrebbe potuto avere ben altre conseguenze oltre che dei semplici ritardi (a cui i pendolari sono talmente abituati “grazie” ai disservizi quotidiani di Trenord da non farci quasi nemmeno più caso.