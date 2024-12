Sbircialanotizia.it - Vaccinazioni, novità e obiettivi per il 2025

Leggi su Sbircialanotizia.it

La prevenzione è un tema che tocca tutti, senza eccezioni. Non c’è età, non c’è fascia di popolazione che possa considerarsi immune dalla necessità di prendersi cura della propria salute, e il nuovo Calendario della vitalo conferma con una visione a 360 gradi. Questo documento non è solo un aggiornamento delle linee guida .