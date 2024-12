Lapresse.it - Usa, le urne del Collegio Elettorale in mostra a Capitol Hill

Ledelsono state esposte in Campidoglio. Le scatole di legno contengono ciascuna buste sigillate contenenti i voti delper il presidente e il vicepresidente, che saranno utilizzati per contare i voti delle elezioni presidenziali del 2024. I voti elettorali di ogni Stato vengono contati in una sessione congiunta del Congresso il 6 gennaio dell’anno successivo alle elezioni generali. I membri della Camera e del Senato si riuniscono nell’Aula della Camera per effettuare il conteggio ufficiale dei voti elettorali.