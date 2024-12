Ilgiorno.it - Una cordata sulle strade di Leonardo

Leggi su Ilgiorno.it

Il sogno leonardesco di Vimercate è sempre più vicino. La città studia il modo di guidare unadi comuni, anche dell’Est Milano, legati all’uomo simbolo del Rinascimento. Per Palazzo Trotti, il trait d’union è semplice: Gian Giacomo Caprotti, il “Salaino“, l’allievo prediletto era orenese. E così, a metà settembre, in occasione dell’inaugurazione delle sculture dedicate al Maestro, al suo discepolo e al cavallo proprio nella frazione, l’amministrazione aveva invitato il sindaco di Vinci. E Daniele Vanni ha ricambiato in occasione del riconoscimento delle “Vie di“, il percorso europeo del quale anche la Brianza vuole entrare a far parte. Insieme a Vaprio, che a inizio Cinquecento ospitò il pittore a Villa Melzi d’Eril. "Un progetto tutto da costruire - dice il sindaco, Francesco Cereda - ma siamo già al lavoro.