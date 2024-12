Strumentipolitici.it - Una Bmw scura contro folla a Madgeburgo, polizia cerca esplosivi

È di almeno sessanta feriti e una decina di morti il bilancio delle vittime dell’attentato terroristico avvenuto nella città tedesca di Magdeburgo, dove una macchina ha investito un mercatino di Natale: è quanto riporta il quotidiano tedesco Bild, citando fonti dei servizi di soccorso. Fonti dellalocale hanno parlato di almeno un morto, anche se la notizia non ha ancora avuto conferma.Secondo i resoconti dei testimoni oculari, l’attacco al mercatino di Natale di Magdeburgo è iniziato alle 19:04 quando una Bmwè entrata in mezzo alla. Lasta perquisendo l’area transennata del mercatino di Natale alla ridi. Subito dopo l’attacco la città di Halle ha aumentato le misure di sicurezza per il proprio mercatino di Natale. Gli ospedali della città, a circa 80 chilometri di distanza, si stanno preparando ad accogliere i feriti.