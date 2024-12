Forlitoday.it - Un tuffo nel mondo delle vecchie ferrovie con le aperture straordinarie del Museo Fs

Leggi su Forlitoday.it

Il Natale si avvicina, tanti sono gli eventi che caratterizzano questo periodo, il gruppo “Amici del treno Forlì” ha pensato di offrire un’occasione in più per trascorrere un paio d’ore fra cimeli e modellini di treni che corrono lungo i binari dei plastici. Per questo ci saranno