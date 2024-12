Forlitoday.it - Un pomeriggio di auguri con merenda, vin brulè e Babbo Natale a Ca' Ossi

Leggi su Forlitoday.it

Lunedi 23 dicembre alle ore 15,30 in piazzetta del centro commerciale di via Curiel a Ca’, il comitato di Quartiere Ca’organizza un momento conviviale per lo scambio deglicon vin, panettone, dolciumi, musica e animazione, e l'immancabile presenza di."In un.