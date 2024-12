Un milione di morti fa

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Zelensky dice “Non abbiamo la forza per riconquistare Donbass e Crimea”. E se ne accorge adesso? Non era prevedibile?Arrigo Valentevia emailGentile lettore, era prevedibile e previsto fin dal 24 febbraio ‘22, giorno dell’invasione. Ma i pochi di noi che lo dissero furono sommersi dal disprezzo dell’intero sistema informativo occidentale. Anche Zelensky sapeva di non poter vincere e a marzo ‘22 concordò coi russi un patto intitolato “Trattato per la neutralità permanente dell’Ucraina e sua sicurezza”. Boris Johnson, inviato da Biden, si precipitò a Kiev e lo convinse a non ratificarlo. Fu lì che Zel vendette il suo popolo agli Usa come carne da macello. È il suo crimine maggiore e la Storia lo giudicherà per questo. Intanto i massmedia pompavano il delirio da stadio: “I russi hanno finito le munizioni, combattono con le pale”.