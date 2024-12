Liberoquotidiano.it - Ucraina: Provenzano, 'fermi nel sostegno e determinati per iniziativa di pace'

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Mai come in questo frangente drammatico, anche di fronte alle ultime inaccettabili frasi di Putin, dobbiamo mostrarcinelall'maad assumere ognidiplomatica per arrivare a unagiusta, mostrando al mondo intero chi vuole sottrarsi e far prevalere violenza, sopraffazione e caos. L'Europa, come ha detto la segretaria Schlein, deve essere protagonista, non ospite o spettatrice di un processo di, non lasciarlo ai suoi falsi interpreti". Così in una nota Peppe, responsabile Esteri nella segreteria nazionale del Pd.