Lapresse.it - Ucraina, Costa: “Solo Kiev definisce pace, non è momento per speculazioni”

“Sull’, posso dirvi che l’umore nella sala era di forte determinazione e il nostro messaggio rimane cristallino: l’Unione Europea è unita nel suo sostegno all’per ottenere unacompleta, giusta e duratura. Non unaqualsiasi, non una capitolazione,l’come paese aggredito può legittimamente definire cosa significa lae se e quando saranno soddisfatte le condizioni per negoziati credibili. Quindi ora non è ildi speculare su diversi scenari“. Lo afferma il presidente del Consiglio europeo Antonionella conferenza stampa al termine del Consiglio europeo. “Ora è ildi rafforzare l’per tutti gli scenari e la discussione di oggi ha confermato che l’Unione Europea è pronta a fare tutto il necessario, finché necessario, per mettere l’in una posizione di forza per ciò che verrà dopo.