Ucraina: allarme aereo e forti esplosioni a Kiev

Leggi su .com

(Adnkronos) –sono state udite questa mattina adopo che erano scattati gli allarmi aerei per missili balistici lanciati dalla Russia. A riferirne è un giornalista dell'Afp. Il sindaco diVitali Klitschko ha riferito che almeno due persone sono rimaste ferite in seguito alle. Solo ieri un attacco missilistico delle .L'articoloproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da FazioMeteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivoCda Maire approva guidance 2024, ricavi +30-40%, ebitda +30-45%Pechino Express 2024 al via: coppie concorrenti in gara tra Vietnam, Laos e Sri LankaElezioni Sardegna, tribunali al lavoro per spoglio e verifiche: “Servirà ancora tempo”Bufera per post su Balzerani, Di Cesare: “Sconcertata, rimosso perché frainteso”