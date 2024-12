Ilrestodelcarlino.it - Uccide la moglie ad Ascoli, su Facebook: “La voglio eliminare, gli ometti li voglio tutti per me”

Ripaberarda di Castignano (Piceno), 20 dicembre 2024 - A rileggere oggi quelle parole scritte sotto una foto divengono i brividi. Massimo Malavolta, il 48enne di San Benedetto che ha ucciso sua, Emanuela Massicci di tre anni più giovane rispondeva infatti così nel 2015 a chi gli chiedeva perché nella foto dei suoi due bimbi avesse 'tagliato' la: "Incosciamente la. Gliliper me”. Massimo Malavolta resta ricoverato all'ospedale Mazzoni didopo aver tentato il suicidio. Subito dopo aver ucciso di botte lasi è tagliato i polsi, ma le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita. Oggi intanto è in programma l'autopsia sulla donna: dai primi esami subito dopo l'omicidio "la donna presentava numerose tumefazioni al volto e in varie parti del colpo; non presentava - salvi i più accurati successivi approfondimenti- lesioni vitali da colpi di coltello".