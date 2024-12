Terzotemponapoli.com - Tutto su Genoa-Napoli

– La 17ª giornata di Serie A vedi ildi Antonio Conte incontrate ildi Patrick Vieira, match che si giocherà domani alle ore 18:00, allo Stadio Luigi Ferraris. La squadra rossoblu è 13esima in classifica ed è ancora imbattuta dall’arrivo del nuovo tecnico. Ilproviene dal successo in trasferta conseguito contro l’Udinese e cerca di tenere il passo dell’Atalanta capolista. La compagine di Conte sarà priva di Buongiorno, infortunatosi in allenamento. Il difensore azzurro, quindi, potrà rientrare in squadra dopo la completa guarigione e salterà la trasferta a Genova. Seconda assenza forzata per Buongiorno dopo la netta sconfitta subita dagli azzurri contro il Verona. Invece Kvaratskhelia potrebbe recuperare tenendo presente l’ottima prestazione fatta dal suo sostituto Neres ad Udine.