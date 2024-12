Lapresse.it - Treviso, sequestrati oltre 4mila capi contraffatti

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale dihanno sottoposto a sequestro 4.109 articoli (felpe e t-shirt), riportanti i marchiDsquared2 e Valentino. Le fiamme gialle hanno individuato una vera e propria produzione illecita di felpe e t-shirt riportanti le citate note griffes di moda, eseguita al di fuori della normale filiera di produzione: sono stati infatti sottoposti a sequestro ulteriori prodotti, cartamodelli e numerosi files necessari per la stampa dei due brands sui tessuti, e sono stati acquisiti concreti elementi di prova in ordine ai rapporti commerciali tra le due società. Per tali ragioni è stato segnalato alla Procura diil rappresentante legale della società trevigiana, che eseguiva la stampa sui tessuti, per i reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi con segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni nonché per ricettazione.