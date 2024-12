Trevisotoday.it - Treviso: «Ketamina droga dei giovani, in aumento le donne che fanno uso di sostanze»

Leggi su Trevisotoday.it

Nei giorni in cui atiene banco il dibattito, accesissimo, sull'aggressione trassimi in via Castelmenardo, la cooperativa Ceis ha presentato venerdì 20 dicembre il bilancio dell'attività 2024 chiusosi con ben 220 persone accolte per sostegno terapeutico e riabilitazione da.