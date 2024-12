Ecodibergamo.it - Tra regali, pranzi e cenoni per Natale: un giro d’affari da 140 milioni

L’ANALISI. Confcommercio: budget medio di 220 euro per i doni, in aumento rispetto al 2023. E per 270mila la festa sarà al ristorante.