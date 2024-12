Lanazione.it - Torna sul palco "La colpa morì fanciulla"

Leggi su Lanazione.it

VINCI Il sipario del teatro di Vinci tornerà ad aprirsi domani alle 21.15, con "La" (nella foto) di Maria Adelaide Faccenda, replica dello spettacolo che la compagnia locale I Soliti Ignoti ha portato per la prima volta sulscenico lo scorso ottobre in occasione della rassegna "Teatro di Quarconia". Una commedia brillante in due atti che si svolge all’interno della casa di Geremia e Cesira, divisa da sempre da dispute ideologiche, dove ci sono due figlie, Costanza e Rosetta, ambedue in età da matrimonio, ma per una sola di loro la cerimonia è in vista. Rosetta sta infatti per sposarsi con l’ambito Lodovico, il giovane più bello del paese. Per Costanza, invece e nonostante gli sforzi del padre Geremia per trovarle marito, nessuna ipotesi in vista. C’è un altro giovane in giro per casa, Gedeone, segretario del circolo politico, portato da Geremia proprio con lo scopo ben preciso di risolvere questo problema.