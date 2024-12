Calcionews24.com - Torino, Vanoli in conferenza stampa pre Bologna: l’intervista del tecnico

Leggi su Calcionews24.com

Paoloinprima di, vediamo qui riportatadell’allenatore granata alla vigilia del match di Serie A Paoloinpre. Giornata di vigilia all’ombra della Mole Antonelaina, domani – alle ore 15 in punto – andrà in scena il match valido per la giornata 17 .