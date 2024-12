Quotidiano.net - Tim avvia valutazione offerta Mef-Retelit per Sparkle, titolo debole in Borsa

Leggi su Quotidiano.net

Il cda di Tim ha dato il via questa mattina al processo didell'presentata dal Mef e daper. La riunione è stata rapidissima, era d'altronde un passaggio tecnico con cui prendere atto della proposta; a seguire si è riunito, dando così il via all'istruttoria, il Comitato Parti Correlate. Prosegue intanto lazza delin, anche se nel giorno delle 'quattro streghe', tra scadenze di futures e opzioni, non è facile pesare l'andamento. "Non vediamo collegamenti con l'relativa a, allineata a quanto già anticipato al mercato - spiegano gli analisti di Equita -. Più ragionevole ipotizzare prese di beneficio dopo il recente rally (+19% a 1 mese prima della correzione di ieri) a fronte anche di una perdita di valore della partecipazione in Tim Brazil, legata sia alla performance del(-9% in valuta locale a 1M, un po' peggio dei peers e dell'indice di riferimento) che alla sdel real brasiliano (-4% a 1M, con un picco sopra 6,50 euro-brl proprio mercoledì post dichiarazioni della Fed, poi rientrato ieri con chiusura a 6.