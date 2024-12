Ferraratoday.it - The Big Solidal Band celebra il Natale sulle note dei Blues Brothers a sostegno di Ado

Leggi su Ferraratoday.it

The Bigtorna anche quest'anno ad animare con le musiche deiil palco della Sala Estense per il tradizionale concerto natalizio a favore della Fondazione Ado. L'appuntamento è per lunedì alle 21.30. Il rapporto fra Ado e Bigè una certezza nel campo.