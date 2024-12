Quotidiano.net - Terrore in Germania, auto sulla folla al mercatino di Natale di Magdeburgo

Berlino, 20 dicembre 2024 –aldidi, in. Un’è piombatanel centro della città, quando i banchi erano ormai chiusi: lo riporta il sito Bild citando testimoni oculari. I video diffusi online mostrano diverse persone a terra, non si sa se ferite o morte. Gente in fuga in preda al panico. Il conducente del mezzo è stato arrestato. Notizia in aggiornamento