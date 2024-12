Ternitoday.it - Terni, l’artista ‘Damix’ presenta due nuovi inediti: “Chiudo una porta maturando una nuova consapevolezza”

Leggi su Ternitoday.it

Un nuovo progetto musicale per Damiano Grasselli in arte Damix cantautore emergente ternano. Alla mezzanotte è uscito su tutti i digital store Ok un Ep che contiene cinque tracce, di cui due brani. Si tratta infatti di Krisi e Ok aggiunte a XMe, Scotc e Louboutin. Il giovane artista ha.