Tentato omicidio ed armi, emesse 9 misure cautelari

Tempo di lettura: 3 minutiSono indiziate di, porto e detenzione di arma da fuoco in luogo pubblico e pubblica intimidazione con l’uso die violenza privata, tutti aggravati anche dalle modalità mafiose previste dall’art. 416 bis 1 c.p le nove persone destinatarie di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia.Due degli indagati non sono stati rintracciati e sono attivamente ricercati. Nel corso delle operazioni, sono state eseguite perquisizioni domiciliari all’esito delle quali sono stati rinvenuti diversi quantitativi di sostanza stupefacente già confezionata ed in particolare, 48 bustine ed un involucro contenenti circa 7,3 grammi di cannabis, 100 involucri termosaldati e due confezioni contenenti cocaina per un peso complessivo di 363 grammi circa e denaro contante.