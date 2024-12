Ilrestodelcarlino.it - Tanti volti noti al Calcagnino per la cena dei dirigenti

Il pranzo degli auguri di Natale che si è svolto presso il ristorante "" di Formigine è stata l’occasione per mettere di nuovo tutti insieme a tavoladeiche hanno scritto la storia del calcio diletstico e non solo della nostra provincia. A tirare le fila del gruppo – che ama definirsi "scienziati del calcio" - c’era il mitico "Cillo" dell’omonimo negozio di abbigliamento di Formigine. All’appuntamento non ha voluto mancare Stefano Bonacini, che dopo la straordinaria parabola col Carpi dalla D alla A dal 2021 è fuori dal calcio. Con lui il socio di campo e di lavoro Roberto Marani e il braccio destro Paolo Zinani. Poi Paolo Galassini patron della Cittadella Vis Modena, Gianlauro Morselli della Cdr Mutina, Fabrizio Castelli e Roberto Nocetti del Formigine, Maurizio Pistoni "mente" della Sanmichelese, mister Roberto Cantaroni del Casalgrande, Alberto Borra ds del Medolla e con loro gli amici Francesco Gualdi e Ubaldo Torricelli.