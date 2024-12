Ilfattoquotidiano.it - Studente 19enne uccide una bambina di 7 anni in scuola elementare croata e ferisce altre 6 persone

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una mattinata in unadi Zagabria, in Croazia, è finita in tragedia. Unadi 7, come spiega la polizia, è stata uccisa a coltellate da unodi 19, che ha ferito almeno altri cinque alunni e un’insegnante nella Precko Elementary School. La polizia, confermando di aver preso in custodia il, ha spiegato che anche il ragazzo è rimasto ferito. Davanti allaprimaria, alla periferia ovest della capitale, sono arrivati il ministro dell’Interno e dell’Istruzione pubblica. Si tratta della prima aggressione di massa mai avvenuta in una.(foto d’archivio)L'articolounadi 7inproviene da Il Fatto Quotidiano.