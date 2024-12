Ilgiornaleditalia.it - Storia di Tina operata d'urgenza a 107 anni: "Per Natale tagliatelle al ragù"

Milano, 20 dic. (Adnkronos Salute) - Clemendetta, classe 1917, origini emiliane, non ha mai preso medicine in vita sua ed è stata sempre superattiva e in buona salute. Fino alla sera in cui è finita in pronto soccorso con un forte dolore addominale che la Tac ha ricondotto a un'occlusione