Infobetting.com - Stoccarda-St. Pauli (sabato 21 dicembre 2024 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Tra le squadre in grande ripresa in questo finale dic’è lodi Hoeness, reduce da 4 vittorie consecutive e che vuole riavvicinare la vetta prendendosi 3 punti quest’oggi contro il neopromosso St.. Gli svevi si sono sbarazzati dell’Heidenheim nell’ultimo turno, allo stesso modo con cui avevano regolato lo Young Boys nell’ultima uscita di Champions. Il tecnico ex .InfoBetting: Scommesse Sportive e