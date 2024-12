Salernotoday.it - Statale 19: ripristinata la circolazione sul ponte Massavetere della SS19 Dorsale Aulettese

Come da programma, è tornata fruibile la tratta stradale in corrispondenza del’ a Caggiano, in occasione delle festività natalizie. Le attività di manutenzione programmata sull’opera – con la conseguente chiusura al transito – riprenderanno dopo l’Epifania.