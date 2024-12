Oasport.it - Startlist superG St. Moritz 2024: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Domani, sabato 21 dicembre, andrà in scena il primo dei dueinquesto weekend sulle nevi di St.in occasione della sesta tappa della Coppa del Mondo femminile-2025 di sci alpino. La località svizzera si appresta ad ospitare il secondo ed il terzo appuntamento stagionale del circuito maggiore in questa specialità.Sofia Goggia si presenta ai nastri di partenza del fine settimana elvetico da leader della classifica digrazie al meraviglioso successo di Killington, quindi l’obiettivo non può che essere quello di confermarsi sul podio. Italia che sogna in grande anche con Federica Brignone e Marta Bassino, ma proveranno ad inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice anche Laura Pirovano ed Elena Curtoni. Grande attesa per il ritorno in Coppa del Mondo a 40 anni di Lindsey Vonn, in gara con il pettorale 31.