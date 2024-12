Pisatoday.it - Squadra Corse all'ultimo appuntamento dell'anno: si gareggia nel Rally del Ciocchetto

Leggi su Pisatoday.it

L’stico2024, ilde Il, in programma il prossimo week end vedrà al via tre equipaggiCittà di Pisa completando una stagione intensa e ricca di soddisfazioni per il sodalizio pisano.Il primo equipaggio