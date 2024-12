Oasport.it - Sport invernali oggi in tv: orari venerdì 20 dicembre, programma, streaming

Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e.Fari puntati sulla Coppa del Mondo di sci alpino in Val Gardena. Di scena la disputa del superG maschile con gli azzurri che vorranno essere protagonisti. In particolare, attese per il padrone di casa Dominik Paris e per Mattia Casse. In primo piano anche la Coppa del Mondo di biathlon a Le Grand Bornard (Francia) dove è prevista la Sprint femminile.Nella 7.5 km Dorothea Wierer guiderà la truppa tricolore ancora orfana di Lisa Vittozzi e l'obiettivo sarà la precisione nelle serie di tiro, per poi dare tutto sugli sci stretti. Da seguire con attenzione anche il massimo circuito internazionale dello Skicross a San Candido, con Simone Deromedis che va in cerca di ulteriori conferme, dopo l'ottimo avvio di stagione.