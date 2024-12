Calcionews24.com - Southampton, ad un passo l’arrivo di Juric: cosa cambia per la Roma

Leggi su Calcionews24.com

Le ultime sul futuro di Ivan, ex allenatore della, dopo l’interessamento da parte del. I dettagli in merito Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, Ivansarebbe ad undaldopo la fine della sua avventura alla. L’allenatore croato ha infatti risolto in queste ore .