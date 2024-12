Strumentipolitici.it - Siria, professor Antonello De Oto: «I sunniti di Damasco oggi ragionano in maniera privilegiata con Ankara. E già era successo nello scenario libico»

Leggi su Strumentipolitici.it

Giovedì 20 dicembre una delegazione degli Stati Uniti si è recata inall’Hotel Four Seasons diper incontrare la nuova leadership del Paese dopo la caduta di Bashar Assad senza rilasciare alcuna dichiarazione. Membri del gruppo di difesa civile noto come Caschi Bianchi sono stati visti lasciare l’hotel insieme alla delegazione. La delegazione Usa era guidata dall’Assistente del segretario di Stato per gli Affari del Vicino Oriente, Barbara Leaf. Con lei l’ex inviato speciale per laDaniel Rubinstein e l’inviato principale dell’amministrazione Biden per i negoziati sugli ostaggi, Roger Carstens.Si tratta dei primi diplomatici a visitare ladopo la cacciata del Presidente uscente. Il gruppo è arrivato anche per cercare informazioni su dove si trovi il giornalista americano Austin Tice, scomparso indal 2012.