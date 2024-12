.com - Sinner, la difesa di McEnroe e Wilander: “È innocente. Kyrgios? Sfida interessante”

(Adnkronos) – In attesa della sentenza sul caso doping, il mondo del tennis si stringe intorno a Jannik. Il Tas si esprimerà in via definitiva, dopo una prima assoluzione e il conseguente ricorso dell Wada, non prima di febbraio, ma nel frattempo l’azzurro è esposto alla crociata di Nick. L’australiano ha attaccato la sua integrità più volte su X, per poi augurarsi di poterlore agli Australian Open. A difenderesono arrivate le parole di una leggenda del tennis come John: “Io sono dalla sua parte, accetto la sua spiegazione. Io amo vedere lo sport giocato al suo massimo livello, e quindi sarebbe un grande dispiacere per me pensare che uno dei migliori giocatori del circuito sia coinvolto volontariamente in questo caso di doping”, ha detto l’ex tennista statunitense al podcast di Andy Roddick, anche lui attaccato nelle scorse settimane da