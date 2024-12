Iltempo.it - SIMEST e BF Spa sottoscrivono accordo per la crescita delle aziende di filiera

, la società del Gruppo CDP per l'internazionalizzazioneimprese e BF Spa, attiva, attraverso le sue controllate in diversi comparti dellaagro-industriale e nel mercato di beni e servizi tecnologicamente avanzati agli agricoltori, hanno sottoscritto oggi un protocollo d'intesa finalizzato a favorire nuovi investimenti, maggiore competitività - anche internazionale - esul mercatoimprese dellaagro-industriale. L'è stato siglato da Federico Vecchioni, Amministratore Delegato di BF Spa e da Regina Corradini D'Arienzo, Amministratore Delegato di, sulla base degli indirizzi strategici del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha avviato il progetto “Filiere d'impatto”, a supporto dellae della competitività, anche in Italia,imprese appartenenti alle filiere italiane dei champion nazionali, tra cui BF.