SIISL la piattaforma per trovare lavoro e scegliere percorsi formativi Come funziona

Leggi su Orizzontescuola.it

Lapermette ai cittadini italiani e stranieri di consultare le offerte die idi formazione disponibili. Gli utenti possono caricare il proprio curriculum vitae per ricevere annunci mirati in base alle competenze inserite. Per accedere, è sufficiente utilizzare strumenti di identità digitaleSPID o CIE.L'articolo, laper