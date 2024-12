Chietitoday.it - Servizio civile: 5 posti disponibili a Teate Soccorso

Leggi su Chietitoday.it

È stato pubblicato il bando del Dipartimento per le Politiche Giovanili e iluniversale per la selezione dei volontari da impiegare in progetti di: a Chieti sono 5 iall'interno dell'associazione di volontariatoche si occupa di.