Digital-news.it - Serie B 2024/25 - Diretta DAZN 18a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Leggi su Digital-news.it

Cresce l’attesa per la 18esimadiBKT, un turno che promette di regalare grandi emozioni con Catanzaro - Spezia, visibile suin modalità gratuita. I tifosi che non sono ancora abbonati apotranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.Disponibile tutta su, per seguire laBKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass, disponibile in occasione del Black Friday, e fino all’8 di dicembre, a prezzi scontati: il piano Annuale dilazionato a 7,90€ al mese per i primi 3 mesi (13,99€ per successivi 9 mesi), l’Annual Pass con pagamento anticipato a 89€ all’anno, anziché 129€, mentre il mensile a 9,90€ al mese per i primi 3 mesi, anziché 19,90€.