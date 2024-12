Ilrestodelcarlino.it - Sentenza per l’omicidio Gozzoli, prima condanna: 18 anni di cella

Modena, 20 dicembre 2024 –to a diciottodi carcere, in tribunale, a Petre Dabuleanu, uno dei due indagati perdel 41enne Alessandro, trovato morto nella sua abitazione a Casinaldo di Formigine, in provincia di Modena, nel marzo del 2023 dopo essere stato strangolato. Il cadavere venne trovato legato. Ladi primo grado, giunta col rito abbreviato, ha cosìto Dabuleanu, 22originario della Romania, comparso di fronte al giudice Carolina Clò e accusato di omicidio volontario e rapina. Il pubblico ministero Francesca Graziano aveva chiesto una pena uguale a quella comminata dal giudice, ovvero di 18. Si procede con il rito ordinario, invece, per il secondo imputato, un 21enne connazionale. Prossima udienza il prossimo 21 gennaio. Alessandro, 41enne di Bazzano, venne trovato morto sul suo letto, con mani e piedi legati, nella sua abitazione di Casinalbo il 10 marzo del 2023.