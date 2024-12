Golssip.it - Selvaggia su Fedez: “Se stai male ti curi non cerchi il palco. Ancora non avete capito”

Leggi su Golssip.it

Dopo l'intervento dia Sarà Sanremo che ha fatto preoccupare i suoi fan per essere apparso non in grande condizione, arriva il commento sui social della famosa giornalistaLucarelli: "Dopo tutto quello che è successo – esordisceLucarelli sul suo profilo Instagram – quello che ha fatto, quello che è stato scritto,nonche si mette in modalità vittima per far parlare di sé quando si parla troppo poco di lui o quando non se ne parla come dice lui". "O quando si parla di più di un suo competitor che di lui" "Nel podcast, nell'insultare i giornalisti, nel fare feste per due giorni consecutivi sembra spavaldo e in forma. Per il pubblico di rai 1 si è già rimesso in modalità piagnino per prendersi la scena. Questa è la strada per rendere questo Festival piagninocentrico come già accaduto.