Sei team maceratesi alle Finals Cup di calcio a cinque

Sei squadre del Maceratese hanno ottenuto la qualificazioneCup, l’annuale festa dela 5 marchigiano che mette in palio 7 trofei. Al palasport di Chiaravil movimento sarà rappresentato da Gagliole, Bayer Cappuccini, Tre Torri Sarnano, Cantine Riunite, Boca Girl e Trodica. L’edizione 2025 si svolgerà dal 3 al 6 gennaio, e in palio ci saranno la Coppa Marche di serie C maschile e femminile, la serie D maschile, più le Under 19, 17 e 15, quest’ultima anche in versione "rosa". Delle sei, la metà prenderà parte alla bagarre per alzare il trofeo più prestigioso, la coppa di C maschile e abbiamo buone chance, dato che il Gagliole è secondo in classifica in C1 e idel Bayer Cappuccini terzi. Sarnano invece è ottavo e cercherà di piazzare il colpo a sorpresa.