Scuolabus minivan e autocarri | 133 milioni di euro dalla Regione per l’entroterra

Anconatoday.it - Scuolabus, minivan e autocarri: 1,33 milioni di euro dalla Regione per l’entroterra

Leggi su Anconatoday.it

MARCHE - “Siamo al fianco dei Comuni e finanziamo nuovi mezzi di trasporto per i Territori Interni per 1,33 mln. Una visione completa delle infrastrutture non si fonda solo su grandi opere, ma tiene conto anche di interventi che risolvono problemi quotidiani per le nostre piccole ma vivaci.