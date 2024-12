Lanazione.it - Scriabin Concert Series: c’è Nicola Mazzei

Oggi alle 17.30 al Polo le Clarisse sarà il pianistaad allietare la platea con musiche di Rachmaninov, Debussy e Prokofiev. L’appuntamento dell’associazione musicale, presieduta dal maestro Antonio Di Cristofano, è organizzato con il Polo Culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, in quest’occasione in collaborazione con Agimus.studia pianoforte dal 2014 all’Accademia musicale "Note sul mare" con una borsa di studio erogata da "Inner Wheel & Rotary Club", dove frequenta anche una masterclass con il maestro Rivera. Nel 2016 è il primo classificato del concorso pianistico "Mennella" e al concorso "Luigi Denza", l’anno successivo guadagna il podio al concorso "Città di Caserta" e al concorso "Leopoldo Mugnone". Nel 2018 partecipa alo dal titolo "Monastero delle trentatrè", si esibisce poi al Teatro polifunzionale di Ischia e per ilo "Christmas in music" nella sala Palanoel, nello stesso anno sale di nuovo sul podio di due concorsi, "Città di Caserta" e "Euterpe".