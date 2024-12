SciCdM | Casse vince superG Val Gardena

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.00 E' grande Italia anche in Val. Mattiasi aggiudica ildi CdM con il tempo di 1'28"23. Battuto di un centesimo l'americano Goldberg;terzo posto per il fuoriclasse elvetico Marco Odermatt,staccato di 43 centesimi. Lo specialista azzurro Dominik Paris chiude al decimo posto davanti a Pietro Zazzi. Nei trenta Molteni, Franzoni e Innerrofer.Sabato c'è la discesa libera Per, 34 anni, è il quarto podio in carriera.