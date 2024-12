Triesteprima.it - Schianto in via Coroneo, scooter contro camion dei pompieri, padre e figlia in ospedale

TRIESTE - Unosi è schiantatoundei vigili del fuoco e due persone sono finite in. L'episodio è avvenuto poco prima delle 18 di oggi all'angolo tra via Zanetti e via. Ad avere la peggio nel sinistro, le cui cause sono al vaglio della polizia locale.