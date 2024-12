Ilgiorno.it - Scambi con la Cina. Rollon e Desa imprese-modello

Trai i 12 vincitori lombardi della 19esima edizione dei China Awards anche i gruppi brianzoli(Vimercate), binari per le porte dei treni e delle metropolitane, e(Seregno), produttore del Chanteclair. A entrambi è stata riconosciuta la capacità di internazionalizzarsi. Sono due realtà che nel 2024 si sono distinte per i loro successi negliItalia-. Da quasi 20 anni il riconoscimento della Italy China Council Foundation-Iccf premia "il coraggio di tanti imprenditori che decidono di conquistare il gigante asiatico". Chi ce l’ha fatta "è un esempio per chi punta al mercato cinese, più vicino di quel che si pensi fra digitale ed e-commerce – dice Barbara Mazzali, assessore regionale al Marketing territoriale –. È un orgoglio vedere tante nostre società, dal settore della moda-tessile a quello della manifattura e della chimica, sempre pronte a raccogliere le sfide da un capo all’altro del mondo".