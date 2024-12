Ilgiorno.it - Sbanda vistosamente e fa incidente: era al volante ubriaco. Denunciato 51enne, via la patente

Scandolara Ravara (Cremona) – Un uomo di 51 anni è statodai carabinieri di Scandolara Ravara, in provincia di Cremona, per guida in stato di ebbrezza. La sera del 18 ottobre scorso, verso le 19.00, l'uomo alla guida del suo veicolo, aveva avuto unstradale nel comune di Sospiro. La pattuglia, giunta sul luogo, ha proceduto a identificare i conducenti coinvolti nel sinistro, constatando come ilfosse. I militari hanno verificato che l'uomo durante la guidavaoccupando la corsia di marcia opposta. In seguito a esami condotti sul, è emerso che il suo tasso alcolico era di oltre 1,00 g/l, il doppio del limite massimo previsto per legge. Avuto il riscontro medico sul suo stato di alterazione psicofisica durante la guida e tenuto conto dell'aggravante di avere provocato unstradale, è statoall'Autorità giudiziaria e la suaè stata ritirata.